12 Августа 2023
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Происшествия Приморский край
Фото: Администрация Уссурийска

Десятки жителей Уссурийска оказались в ПВР из-за прорыва дамбы

В Уссурийске (Приморский край) из-за наводнения 100 человек остаются в пунктах временного размещения.

Всего за ночь 12 августа в Уссурийском городском округе было эвакуировано почти 200 человек, из них 61 – из Пуциловки. В пунктах временного размещения провели ночь 149 человек. Среди пострадавших от наводнения 33 ребенка. Все граждане обеспечены питьевой водой, а также питанием. Горожане несут пострадавшим землякам гуманитарную помощь, сообщает в своем telegram-канале администрация Уссурийска. Глава Приморского края Олег Кожемяко в своем telegram-канале сообщил, что в Уссурийске из-за прорыва дамбы в микрорайоне Семь ветров подтоплены несколько многоквартирных домов.

"Идет эвакуация жителей. В городе развернуты пункты временного размещения, привлечены дополнительные отряды спасателей. Прошу всех, кто находится в подтопленных районах, воздержаться от перемещения на легковом автотранспорте без особой необходимости. На дорогах сохраняются переливы", - написал Кожемяко.

Напомним, вечером 11 августа ГУ МЧС по Приморскому краю сообщило, что спасатели готовятся к осложнению паводковой обстановки. В 17 муниципальных образованиях подтоплены 534 жилых дома, 1 тыс. 393 приусадебных участка, 40 участков автодорог. Всего в Приморье водой отрезан 31 населенный пункт.

Последствия подтопления в Уссурийске(2023)|Фото: Администрация Уссурийска

Последствия подтопления в Уссурийске(2023)|Фото: Официальный telegram-канал мэра Уссурийска Евгения Коржа

Теги: Уссурийск, наводнение, пункт временного размещения


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