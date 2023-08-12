В Кабардино-Балкарии эвакуированы троле пострадавших от камнепада туристов

Спасатели эвакуировали с гор Кабардино-Балкарии на вертолете трех пострадавших от камнепада туристов.

Воздушное судно со специалистами чрезвычайного ведомства направляется за оставшимися туристами. Всего в составе тургруппы было шесть человек, погиб один из них, сообщает МЧС

Напомним, одна тургруппа из пяти человек попала под камнепад на высоте 3,5 км в Черекском районе. Как оказалось, пострадали пять человек из шести.

Также под камнепад попала вторая группа из трех туристов. Среди них тоже есть пострадавшие. По предварительной информации, погиб один человек. Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС России. К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту.