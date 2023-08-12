Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти школьницы в Каменске-Уральском

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти школьницы в Каменске-Уральском.

Прошел осмотр места происшествия. Тело направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Напомним, девушка возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой попросила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома.