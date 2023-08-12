Овечкин выпустил коллекцию одежды

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8.

В названии линейки использованы два прозвища Овечкина – Ови и The Great Eight (Великая восьмерка – номер, под которым Овечкин выступает в "Вашингтоне"), пишет ТАСС. Площадка Zasport была выбрана в качестве производителя коллекции Овечкина, компания получила право на ее продажу в своих магазинах.

Напомним, в январе этого года выяснилось, что Овечкин стал первым среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). У 37-летнего нападающего "Вашингтон Кэпиталз" уже 1317 игр в НХЛ. По этому показателю Александр превзошёл Алексея Ковалева (1316).