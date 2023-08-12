12 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха

Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания. Причина – ухудшение гуманитарной ситуации в результате принудительной полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха.
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По данным постпреда Армении при ООН Мгера Маргаряна, после 15 июня крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, усугубилась, когда Азербайджан полностью закрыл Лачинский коридор, сообщает МИД Армении. Из-за нехватки основных продуктов питания и витаминов около 2 тыс. беременных женщин, 30 тыс. детей, 20 тыс. пожилых людей и 9 тыс. инвалидов борются за выживание в условиях недоедания. Почти без лекарств остались люди с хроническими заболеваниями, в том числе 4,7 тыс. человек с диабетом и 8,5 тыс. человек с болезнями системы кровообращения.

Напомним, 22 мая 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населении. Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт". Позже Пашинян высказал мнение, что потеря контроля над городом Шуша осенью 2020 г. стала переломным моментом конфликта в Нагорном Карабахе. Также Пашинян сообщил о том, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе 15 июля на дала результатов для разблокирования Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Карта Нагорного Карабаха по итогам соглашения от 10 ноября 2020 года(2020)|Фото: Накануне.RU

Осенью 2020 г. произошел крупномасштабный вооруженный конфликт между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой, он стал самым кровопролитным со времени окончания Карабахской войны в 1994 г.

Наступление азербайджанских войск сопровождалось масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии, ударных БПЛА при политической поддержке Турции. Азербайджан занял часть территории Нагорного Карабаха и заблокировал Лачинский коридор, единственную дорогу из Армении в НКР.

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ноябре 2020 г. Арменией, Азербайджаном и Россией, предусматривает ввод российских миротворцев параллельно с выводом армянских вооруженных сил и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Лачинский коридор


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