Власти Таджикистана проверят, как в России живут мигранты

Власти Таджикистана отправили в пять городов России инспекции, которые проверят условия жизни трудовых мигрантов. Комиссии направились в Санкт-Петербург, Москву, Уфу, Екатеринбург и Новосибирск.

В состав групп инспекторов вошли представители министерств, уточняет "Ъ". В Минтруде Таджикистана отметили, что процесс трудовой миграции находится под особым контролем президента Эмомали Рахмона, "принимаются практические меры по его регулированию, а также для защиты прав и интересов граждан" Таджикистана.

Напомним, в конце июля озвучены данные о том, что количество трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, что на 400 тыс. человек больше, чем в 2022 г. Ранее стало известно, что в 2023 г. в Россию может приехать больше трудовых мигрантов, чем планировалось. В конце мая Минтруда предложило увеличить количество разрешений на работу для иностранцев, приезжающих по визе. Параллельно МВД озвучило идею сохранить упрощенный порядок получения вида на жительство некоторым из иностранных рабочих, работающих по востребованным профессиям.

До этого выяснилось, что за первый квартал текущего года в Россию на заработки приехали 1,3 млн иностранцев. Такова статистика ФСБ РФ. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г., когда трудиться прибыл 841 тыс. 501 гражданин других государств. По данным ведомства, основной приток трудовых мигрантов отмечается из Узбекистана (630 тыс. 859 человек), Таджикистана (349 тыс. 357), Киргизии (172 тыс. 591), Армении (47 тыс. 337) и Казахстана (34 тыс. 783). Также на заработки въехали, например, по одному гражданину Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы.

Отметим, в последнее время мигранты регулярно попадают в России в криминальные хроники. Например, в июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.