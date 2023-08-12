В Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов

В горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две тургруппы.

По данным МЧС России, одна тургруппа из пяти человек попала под камнепад на высоте 3,5 км в Черекском районе. Как оказалось, пострадали пять человек из шести.

Также под камнепад попала вторая группа из трех туристов. Среди них тоже есть пострадавшие. По предварительной информации, погиб один человек. Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС России. К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту.