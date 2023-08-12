12 Августа 2023
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Политика
Фото: Reuters / Joshua Roberts

В США допустили, что боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не исключают, что боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году, в связи с чем будут обращения к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

"И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это - надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени. Мы не будем стесняться вновь обращаться к Конгрессу, если решим, что надо вновь обращаться и просить больше за пределами первого квартала следующего года. ", - приводит слова Кирби ТАСС.

Вашингтонская администрация запросила в четверг у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Как подчеркнул в связи с этим посол России в США Анатолий Антонов, запрос Белого дома демонстрирует стремление Вашингтона помогать Киеву "до последнего украинца", однако попытки американской стороны нанести поражение Москве обречены на провал.

Как свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного на днях по заказу телеканала CNN, 55% американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Киеву. Исследование также показало, что, по мнению 51% американцев, Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины. Тем не менее правительство США заявило, реагируя на эти данные, что намерено и далее оказывать военную и иную помощь нынешним властям в Киеве.

Теги: Украина, спецоперация, помощь Киеву, США


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