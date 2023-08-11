12 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Минцифры готовит изменения в закон о поддержке айтишников из-за повышения призывного возраста

Минцифры РФ готовит предложения корректировки указа о президента РФ о мерах поддержки IT-отрасли. В частности, изменения связаны с вопросом предоставления отсрочки от призыва в армию в связи с повышением призывного возраста.

Об этом ТАСС сообщил министр Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция".

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин своей подписью утвердил новые рамки призывного возраста. С 1 января 2024 г. призывать в армию РФ будут мужчин в возрасте 18-30 лет.

Ранее вопрос о расширении призывного возраста вызвал некоторые разногласия между комитетами по обороне в Госдуме и в Совете Федерации. Так, глава сенаторского комитета Виктор Бондарев заявил, что готов одобрить только ту версию законопроекта, которую изначально предлагало Минобороны – с повышением не только верхней, но и нижней границы призывного возраста (то есть призыв с 21 до 30 лет). Но в день принятия документа в Госдуме глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Совфеде "передумали" и теперь поддерживают просто расширение призывного возраста (чтобы он был 18-30 лет). Также спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат думскую версию законопроекта.

Теги: Минфцифры, армия, отсрочка, призывной возраст


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