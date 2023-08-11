12 Августа 2023
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Фото: telegram-канал &quot;База&quot;/ t.me/bazabazon

Суд арестовал гендиректора компании "Пиро-Росс" по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Сергиево-Посадский городской суд арестовал на два месяца гендиректора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева по уголовному делу о взрыве в Сергиевом-Посаде.

Чанкаеву предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Свою вину Чанкаев не признает и утверждает, что причиной взрыва могла стать диверсия, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 9 августа в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.

Как сообщил Минздрав РФ, при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек. Одна женщина скончалась в больнице. Baza пишет, что за двое суток после взрыва в Сергиевом Посаде на месте ЧП нашли более 150 фрагментов тел. По официальным данным, пропавшими без вести числятся 8 человек.

Теги: взрыв, завод, сергиев посад


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