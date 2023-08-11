12 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В МИД РФ назвали сказочниками-фантастами немецкую политическую элиту из-за обвинений в шпионаже

Посольство России в Германии прокомментировало обвинения в шпионаже, заявив, что по Германии бродит "вирус шпиономании".

"Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ. Одним из его побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений. Пресловутая "рука Кремля» мерещится на каждом шагу. С ее деструктивным воздействием связывают проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики ФРГ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве заявляют, что особое внимание приковано к российским дипломатам, в которых "в воспаленном воображении видится глубоко законспирированный шпион и вредитель", который делает все для дестабилизации обстановки в стране, роста антиправительственных настроений, вербовки агентов, участия в подготовке переворотов, хакерских атаках и т.д.

"Немецкая литература подарила миру блестящих писателей-сказочников: братьев Гримм, Гауфа, Гофмана, Распе. Их ценят и любят в России. Нынешние немецкие сказочники-фантасты им явно проигрывают", - отмечают в дипломатическом ведомстве.

Как сообщает РБК со ссылкой на Der Spiegel, ранее был задержан чиновник по имени Томас Х. Его поместили под стражу в следственный изолятор. По данным немецких властей, он якобы с мая связывался с посольством и генконсульством России и передавал информацию, касающуюся профессиональной деятельности.

Сообщается, будто у задержанного был доступ к секретной информации, касающейся проектов вооруженных сил Германии в области радиоэлектронной борьбы; его предоставляют после того, как сотрудник пройдет специальную проверку. Пока неизвестно, успел ли он передать данные о РЭБ российской стороне. Служба военной контрразведки MAD выявила шпиона, когда он пытался связаться с российскими спецслужбами, поэтому, вероятно, утечки секретных сведений не было, пишет издание.

Теги: МИД РФ, шпионаж, Германия


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