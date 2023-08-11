Президент Украины уволил всех областных военкомов

Владимир Зеленский уволил всех текущих руководителей областных военкоматов.

"Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена", - объяснил свои действия глава государства.

Уволенным военным комиссарам будет предложено продолжить работу в зоне боевых действий. На их места в военкоматах будут назначены военные, имеющие боевой опыт.

Ранее на этой неделе Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что расследует более 110 уголовных дел по фактам злоупотреблений военных комиссаров, а также должностных лиц территориальных центров комплектования и соцподдержки".

"По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд", - говорится в сообщении ГБР.

"В настоящее время проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается. Все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом", - отметили в бюро.

Самыми распространенными нарушениями остаются взятки, в том числе за возможность избежать мобилизации, а также помощь в выезде за границу.