На новое восстановление Чонгарского моста уйдет месяц, а то и два – Сальдо

На новое восстановление Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью может уйти месяц, а то и два, заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.

"Примерные сроки восстановления - не менее месяца, а то и до двух месяцев работы будут продолжаться", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

По словам Сальдо, в процессе ремонта возникли технические сложности.

Мост был снова поврежден в результате ракетного удара ВСУ 6 августа. Пропускной пункт на этом маршруте с полуострова на материк закрыт, автомобилистам предлагают использовать другие дороги.

3 июля сообщалось о восстановлении моста ракетного удара 22 июня. Тогда власти Крыма заявляли, что на восстановление уйдет до нескольких недель.