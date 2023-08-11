В МИД высказались об изгнании монахов из Киево-Печерской лавры

Спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о выселении монахов из стен Киево-Печерской лавры. По его словам, новость вызвала у всех верующих и православных людей возмущение и осуждение.

"Если это решение будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни. Свершился очередной акт беззакония и произвола со стороны киевского режима, который сфабриковал судебный процесс и получил нужное для себя решение", - приводит его слова портал МИД России.

В условиях политической ангажированности, правового беспредела и морального террора возникает вопрос о независимости украинского суда и насколько законным может быть принятое им решение, как, например, в случае с митрополитом Павлом, отметил Аскальдович. Возможно, международные судебные инстанции, в отличие от международных правозащитных организаций, обратят внимание на творящийся на Украине правовой нигилизм, учтут аргументы защитников Лавры и примут должное судебное решение.

"Существует опасность, что вопрос "зависнет", будет упущено время и святыня подвергнется разграблению. Этого допустить нельзя", - считает дипломат.

Напомним, договор об аренде УПЦ лавры был расторгнут в марте, законность этого решения подтвердил суд.