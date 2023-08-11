Украинский дрон, атаковавший Белгородскую область, сбили из стрелкового оружия

Один из беспилотников, пытавшихся атаковать в четверг различные объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

БПЛА был сбит в районе одного из сел.

Всего 10 августа различные объекты в Белгородской области пытались атаковать восемь ударных беспилотников, в том числе самолетного типа. Напомним, вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Белгородском районе сработала система ПВО. По его данным, был сбит БПЛА самолетного типа.