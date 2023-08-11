Администрация Челябинска реализовала четыре земельных участка

В Челябинске на аукционе продали земельный участок и реализовали право аренды еще на три, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Земельный участок с видом разрешенного использования ИЖС на улице Матросова продали по начальной цене 614 тысяч рублей. На аукцион поступила только одна заявка. Площадь участка составляет 479 кв.м.

Три лота были на заключение договора аренды на земельные участки под ИЖС. Так, ежегодная арендная плата на земельный участок по улице Красных Казаков составит 554 тыс. рублей. Площадь участка 694 кв.м. За земельный участок площадью 1,1 тыс. кв.м. по улице 2-я Ирбитская придется ежегодно платить 678 тыс. рублей, а за земельный участок площадью 423 кв.м. по улице Омской - 706 тыс. рублей.