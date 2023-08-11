11 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Илон Маск договорился с властями Италии о проведении боя с Цукербергом в Риме

Американский бизнесмен Илон Маск намекнул, что его бой с Марком Цукербергом может пройти "на фоне Древнего Рима". Маск написал в Twitter, что поговорил с премьер-министром и министром культуры Италии о проведении поединка в этой стране. По словам бизнесмена, компании соперников будут транслировать бой в прямом эфире. О конкретном месте он не сказал, но многие предположили, что Маск метит в Колизей – древнюю арену, на которой римские императоры созерцали бои гладиаторов. Бизнесмен добавил девиз на латыни: "Dulce est desipere in loco ("Отрадно предаться безумию там, где это уместно")".
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О сроках проведения боя пока говорить тоже рано. Оба бизнесмена активно тренируются и готовятся, но на этой неделе Маск заявил, что у него возникли проблемы со здоровьем. Ему сделают МРТ шеи и спины и, возможно, потребуется хирургическое вмешательство с несколькими месяцами восстановления.

Илон Маск(2023)|Фото: Twitter Лекса Фридмана

Теги: илон маск, италия, поединок, марк цукерберг


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