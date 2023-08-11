11 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Лукашенко собрался наладить отношения с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отношении его страны с Польшей: последняя не сама по себе нагнетает обстановку в регионе – ее подталкивают к этому США.

"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, 8 августа министерство национальной обороны Польши сообщило о переброске на границу с Белоруссией еще тысячи военных, при том, что там уже находятся две тысячи польских солдат. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Сегодня, 11 августа, стало известно о начале строительства городка для солдат, которых разместят на границе с Белоруссией.

Теги: Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко


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Ранее 11.08.2023 15:42 Мск В Польше началось строительство городка для солдат, которых разместят на границе с Белоруссией
Ранее 10.08.2023 10:49 Мск Польша намерена разместить на границе с Белоруссией около десяти тысяч военных
Ранее 08.08.2023 12:30 Мск Польша перебрасывает на границу с Белоруссией еще тысячу военных
Ранее 02.08.2023 11:58 Мск Минобороны Польши назвало "провокацией" действия белорусских вертолетов на границе

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