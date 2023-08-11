11 Августа 2023
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Фото: Правительство Югры

Власти Югры упростили участникам СВО получение государственной соцпомощи

Правительство Югры одобрило внесение изменений в региональный документ, касающийся предоставления государственной социальной помощи и дополнительных мер социальной помощи населению, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики.

Решение было принято на заседании правительства.

В соответствии с изменениями, все участники специальной военной операции будут освобождены от обязанности представления документов в случае продления социального контракта при оказании государственной социальной помощи, а также от обязанности по возврату денежных средств в связи с неисполнением социального контракта.

"Ранее такая норма распространялась только на югорчан, призванных в Вооруженные силы Российской Федерации по мобилизации", — подчеркнула Наталья Комарова.

Напомним, в автономном округе утвержден единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей. Документом предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% ежемесячно, стопроцентная компенсация оплаты за детский сад, бесплатное питание в школе, 100 тысяч рублей предоставляется семьям в случае поступления ребенка в вуз по программам бакалавриата и специалитета, оказываются и другие меры поддержки.

Более подробно познакомиться с ними можно на едином официальном сайте государственных органов автономного округа, сайте департамента социального развития Югры в разделе «Социальное сопровождение по мерам социальной поддержки участников специальной военной операции и членам их семей».

Теги: спецоперация, социальная помощь, Югра


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