ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля

Центральный банк России по-прежнему убежден, что стоимость рубля относительно доллара и евро не представляет угрозы для экономической ситуации в стране.

"Мы не видим рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля", - заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Он также заявил, что "решающим фактором в ослаблении рубля по-прежнему являются экспортно-импортные операции".

Заботкин пояснил действия ЦБ по приостановке покупки валют на внутреннем валютном рынке: "Приостановка покупки валют на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций по бюджетному правилу носит временный характер. Отложенные покупки будут исполнены после выполнения операций по зеркалированию. Аналогичные решения ЦБ принимал во время периода волатильности рубля в августе 2018 года и в марте 2020 года. Цель этого решения – предотвратить дополнительную волатильность".