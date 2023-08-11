В Приморье двух детей затянуло в трубу во время паводка

Двое детей утонули в ходе паводка в Приморье, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, ребенок залез в сточную трубу, чтобы достать сланец, его затянул поток воды. Второй брат полез за ним. Оба ребенка утонули. Мальчикам было 12 и 13 лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в восьми районах Приморского края был введен режим ЧС из-за наводнения. Идет эвакуация жителей, развернуты пункты временного размещения.

Наводнения в регионе связаны с приходом тайфуна Ханун. За три дня в Приморье ожидается выпадение 110% месячной нормы осадков.