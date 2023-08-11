В Польше началось строительство городка для солдат, которых разместят на границе с Белоруссией

Министерство национальной обороны Польши начало возведение военного городка для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени должны начать несение службы на востоке страны на границе с Белоруссией.

"Мы создаем временную инфраструктуру для частей первой пехотной дивизии", - написал в соцсети X (ранее Twitter) глава оборонного ведомства Мариуш Блащак, пишет ТАСС.

Сегодня было подписано соглашение на приобретение 140 контейнеров.

"Уже через три месяца там начнут постоянную службу солдаты", - написал Блащак.

Напомним, 8 августа министерство национальной обороны республики сообщило о переброске на границу с Белоруссией еще тысячи военных, при том, что там уже находятся две тысячи польских солдат. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным".