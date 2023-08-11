В Тюмени молодые предприниматели получили больше девяти миллионов рублей на развитие бизнеса

9,3 млн рублей получили молодые предприниматели региона на развитие бизнеса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это 20 победителей первой волны конкурса грантов для молодых и социальных предпринимателей. Сейчас идет вторая, на которую уже подано 25 заявок. Чтобы претендовать на господдержку в размере от 100 000 до 500 000 рублей молодым предпринимателям от 14 до 25 лет необходимо отправить бизнес-проект до 18 августа. Средства могут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий.

По сравнению с прошлым годом число заявок увеличилось в пять раз. Об этом во время брифинга на XI международном бизнес-форуме "Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей – 2023" рассказал Губернатор Тюменской области Александр Моор:

"Поступило много разных интересных бизнес-проектов. Самому молодому участнику 15 лет. Юноша из Ишимского района подал инициативу, связанную с сельским хозяйством, чем занимается и его отец", - рассказал губернатор.

Консультации молодые предприниматели могут получить в центре "Мой бизнес".

Отметим, что грант — это не единственная форма поддержки. Всем начинающим предпринимателям также доступны микрозаймы и поддержка из Гарантийного фонда.