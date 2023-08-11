В Челябинской области водитель мотоцикла погиб в ДТП с иномаркой

В Челябинской области иномарка столкнулась с мотоциклом. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

ДТП произошло сегодня днем на 42 км автодороги "Западный обход" в Сосновском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хонда Цивик" при выезде с прилегающей территории, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с движущимся по главной дороге мотоциклом "Bajaj Pulsar 200".

Водитель мотоцикла скончался при транспортировке в больницу.