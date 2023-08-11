В Мариуполе появится база сборки легкомоторных самолетов

Петербуржцы создадут в Мариуполе базу по сборке легкомоторных самолетов.

Идею предложил главе города Олегу Моргуну петербуржец, заместитель генерального директора АО "Северский аэропорт" и заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин. Легкомоторные самолеты можно будет использовать в России, Арктике и Антарктике как при пассажирских перевозках, так и в работе МЧС, медиков и других экстренных служб.

На создание базы инвесторы намерены потратить около 3 млрд руб. Благодаря базе в городе появится около 400 новых рабочих мест, сообщает в своем telegram-канале администрация ДНР.