Эксперт рассказал о результатах действий ЧВК «Вагнер»

Главную роль в замедлении украинского контрнаступления сыграли бойцы ЧВК «Вагнер»: их операция «Бахмутская мясорубка» и Марш справедливости. Об этом в комментарии нашему изданию рассказал кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

Эксперт отметил успехи российских сил на полях спецоперации. По его мнению, продвижение ВС РФ стало результатом деятельности «вагнеровцев», которые более 200 дней перемалывали наиболее боеспособные подразделения ВСУ во время штурма Артемовска.

«Сейчас российские войска успешно наступают. И это очень хорошо. Украинские власти уже эвакуируют население из Купянска и других городов. После перемалывания ВСУ во время их неудачного контрнаступления, войска России могут пойти в ещё боле полномасштабное наступление.

Естественно, основную роль в этом сыграла группа «Вагнера» во время взятия Бахмута. Это первый шаг к российскому наступлению, которое, скорее всего, уже начинается. Если бы не «музыканты», то еще был бы большой вопрос, сколько бы брали этот город. Имея большой опыт боевых действий, группа «Вагнера» передала этот опыт и частям регулярной армии», — объяснил Миронов.

Также эксперт прокомментировал Марш справедливости главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Миронов лично наблюдал за шествием и отметил позитивное отношение ростовчан к «вагнеровцам». Кроме того, политолог акцентировал внимание на положительных аспектах Марша и объяснил его значение для страны.

«Что касается Марша «вагнеров», то, как житель Ростова-на-Дону, я был на улицах в это время и видел все события своими глазами. Люди действительно очень тепло встречали «музыкантов». Общались с ними и говорили слова поддержки. Ростовчане видели в них не мятежников, а своих — обычных русских солдат, которые сражались на фронте и выгрызали у противника каждый метр.

Естественно, у так называемого "мятежа" есть положительное значение. Во-первых, политическая элита страны увидела, как ведут себя многие чиновники. Согласитесь, во время СВО очень важно выявить возможных предателей. Во-вторых, ситуация в Африке и других частях мира говорит о том, что «вагнера» нужны прежде всего там, чтобы отстаивать наши интересы в других частях планеты. В-третьих, обучение белорусской армии, которой может грозить агрессия западных стран и, в частности, Польши. Есть и другие положительные итоги Марша «вагнеров», которые хорошо известны высшему руководству нашей страны», — заключил эксперт.

Операция по освобождению Артемовска, получившая название «Бахмутская мясорубка», длилась 224 дня и завершилась 20 мая 2023 года. Бойцы ЧВК «Вагнер» планомерно освобождали город, продвигались вперед и за все время работы в ходе СВО не сдали противнику ни одного метра земли. После зачистки Артемовска «вагнеровцы» передали позиции ВС РФ и ушли на заслуженный отдых.