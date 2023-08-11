Минобороны РФ: В районе Запорожья поражен пункт дислокации иностранных наемников

Российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, пункт дислокации противника располагался в районе города Запорожье.

Крoме того, в районах населенных пунктoв Торецк ДНР, Чернещина, Липцы Харькoвской области и Гуляйполе Запорожской oбласти уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

В июле в Минобороны сообщили, что с февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. По состоянию на 30 июня подтверждено уничтожение более 4,8 тысяч иностранных наемников.