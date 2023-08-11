11 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" проведет акцию в честь 300-летия Екатеринбурга перед матчем со "Спартаком"

Футбольный клуб "Урал" проведет акцию, посвященную предстоящему 300-летию Екатеринбурга. Она состоится перед началом сегодняшнего матча РПЛ с московским "Спартаком".
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Как сообщили Накануне.RU представители екатеринбургской команды, все футболисты "Урала", а также судьи и дети, выводящие обе команды на поле, будут одеты в специальный мерч, который клуб разработал и выпустил к юбилею города. Также символический удар по мячу будет наносить почетный житель уральской столицы, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Коростелева.

"Сегодняшней акцией мы символически открываем неделю празднования 300-летия Екатеринбурга", - отметили в клубе.

Матч "Урал" – "Спартак" состоится в пятницу вечером на стадионе "Екатеринбург-Арена". На данный момент "красно-белые" возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, а уральский клуб занимает четвертую строчку. В нынешнем сезоне РПЛ команда Виктора Гончаренко пока не знает поражений – "Урал" дважды победил и один раз сыграл вничью.

Теги: Урал, Спартак, акция, матч, Екатеринбург


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