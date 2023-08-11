11 Августа 2023
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Фото: avo.ru

Министерство образования и молодёжной политики Владимирской области и региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» будут сотрудничать

Министр образования и молодёжной политики Владимирской области Светлана Болтунова и руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Светлана Никитина подписали соглашение о сотрудничестве.

«Наша совместная работа будет направлена на оказание помощи участникам спецоперации и членам их семей в области правового просвещения и информирования по вопросам реализации образовательных программ. Также вместе будем проводить благотворительные акции и мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодёжи, поддержку семей участников СВО», – сообщила Светлана Болтунова.

соглашение(2023)|Фото: avo.ru

Участники специальной военной операции и члены их семей смогут получать подробные консультации о своих законных правах и положенных им мерах поддержки в части образования как в министерстве, так и в филиале Фонда.

Справочно. Фонд «Защитники Отечества» создан Указом Президента России от 3 апреля 2023 г. № 232 в целях формирования условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции (далее – СВО) и членов их семей. Его учредителем является Правительство РФ. Фонд выполняет задачи по персональному социальному сопровождению ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. 

Филиалы Фонда «Защитники Отечества» открыты во всех регионах страны. Во Владимирской области филиал Фонда расположен по адресу: г. Владимир, ул. Ленина, 59.

Теги: защитники отечества, министерство образования, соглашение о сотрудничестве


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