11 Августа 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени 15 участников спецоперации получили удостоверения ветеранов боевых действий

Сегодня в Тюмени 15 участников специальной военной операции получили удостоверения ветеранов боевых действий, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Среди них мобилизованные, контрактники, добровольцы, в том числе бойцы отряда "Барс". Церемония прошла в филиале фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области, который начал работать с 1 июня 2023 года.

Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко подчеркнула, что тюменские бойцы с честью выполнили свой воинский долг.

"Наша задача - позаботиться о них дома", - заявила она.

В Тюмени 15 участников спецоперации получили удостоверения ветеранов боевых действий(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В ходе мероприятия социальные координаторы рассказали об основных направлениях работы организации, а также об общественных проектах, в которых могут принять участие ветераны и их семьи. Фонд оказывает помощь по таким направлениям: комплексное сопровождение, включая персональное, обеспечение социальной адаптации, обучение, а также переобучение и повышение квалификации, содействие в трудоустройстве, психолого-терапевтическая помощь, юридическая помощь при оформлении и предоставлении мер социальной поддержки, содействие в их получении; обеспечение лекарствами, техническими средствами реабилитации, содействие в получении услуг по медицинской реабилитации, паллиативной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, надомного (долговременного) ухода, адаптация жилых помещений инвалидов под индивидуальные потребности, помощь в оформлении (восстановлении) документов, получение статуса ветерана боевых действий.

За две месяца работы к социальным координаторам филиала поступило порядка 900 обращений.

Теги: спецоперация, ветераны, Барс


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