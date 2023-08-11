В школах Челябинской области отработают алгоритмы действий при ЧС

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов до 1 сентября организовать тренировочные мероприятия в учреждениях образования и отработать алгоритмы действий при возникновении ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Поручаю главам взять это на контроль и вместе с сотрудниками полиции качественно его провести. Чтобы в каждой школе все, кто отвечает за эти процессы, знали и понимали, что нужно делать на уровне рефлексов, автоматически при каждой ситуации. Важно снять все возможные риски", - подчеркнул глава области.