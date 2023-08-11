В свердловском Минздраве заявили об угрозах врачам "скорой помощи" Екатеринбурга

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили об угрозах в адрес сотрудников "скорой помощи" Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в областном Минздраве, в оперативный отдел станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса поступил телефонный звонок невнятного содержания. По данным министерства, звонивший угрожал медикам расправой.

"Информация по данному инциденту была передана в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Все сотрудники были предупреждены о необходимости соблюдать дополнительные меры предосторожности при выполнении профессиональных задач", - отметили в ведомстве.

Накануне.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу. В полиции не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.