11 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

ОАК начнет делать беспилотники

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) создаст совместное предприятие с компанией "Глори Эйр". Оно займется разработкой и производством беспилотников гражданского и специального назначения.

Партнеры планируют организовать производство линейки беспилотников самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета и посадки. Идет оценка потенциала ряда решений в диапазоне массы полезной нагрузки от 20 до 200 кг, сообщает пресс-служба ОАК.

"Глори Эйр" – российская компания, созданная в 2011 г., занимается локализацией передовых технологических решений в области БПЛА в России.

Теги: "Глори Эйр", ОАК, беспилотник


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