При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов

440 квартир и 20 частных домов повреждены в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено", – написал он в телеграм-канале.

Также Воробьев сообщил, что семьям погибших при взрыве выплатят по два миллиона рублей. Тем, кто сейчас находится в реанимации и считается тяжело раненым, выделят по 500 тысяч рублей. Пострадавшим, госпитализированным с переломами, выплатят по 300 тысяч рублей. Тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении — по 100 тысяч рублей.

9 августа в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.

Как сообщил Минздрав РФ, при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек. Одна женщина скончалась в больнице. Baza пишет, что за двое суток после взрыва в Сергиевом Посаде на месте ЧП нашли более 150 фрагментов тел. По официальным данным, пропавшими без вести числятся 8 человек.