Под Нижневартовском Роспотребнадзор выявил нелегальные свалки

Роспотребнадзор выявил незаконные свалки ТКО в Нижневартовском районе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на соответствующие документы из реестра надзорных мероприятий.

После проверки администрации района было выдано предупреждение.

"Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, а именно освободить земельные участки от ТКО и осуществлять вывоз и сброс отходов в места, предназначенные для обращения с отходами, согласно СанПиН", - говорится в предупреждении.

Сообщается, что бездействие чиновников повлекло нарушение двух статей № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". А именно — не соблюдаются правила содержания почв городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий, а также не производится работа по безопасному сбору и размещению отходов.