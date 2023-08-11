ФРГ ведет переговоры о поставке Украине крылатых ракет Taurus, - СМИ

Правительство ФРГ ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине, передает агентство Reuters.

Главный спорный момент в вопросе поставок — это дальность действия ракет (500 километров), пишет РИА Новости. Это нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. Эксперты обсуждали в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по территории РФ.

Ранее Украина получила от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP класса "воздух—земля". Согласно открытым источникам, ракета SCALP способна поражать цели на расстоянии до 500 км и имеет массу боевой части 300−450 кг. Это значит, что в зоне поражения оказались европейская часть России вплоть до подмосковного Серпухова, Ростов-на-Дону, Краснодар, Крым.