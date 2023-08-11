11 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале бывшего мэра судят за взятку в 1,5 млн рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшего главы Пышминского городского округа. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по версии следствия, занимавший в 2014-2019 годах пост мэр лично получил взятку в виде 450 тысяч рублей и строительных материалов, а также незаконного оказания услуг по демонтажу старой веранды и строительства новой на территории своего дома. Как показало расследование, также там были установлены оконные и дверные блоки из ПВХ профиля.

"Денежные средства бывшему главе городского округа были переданы за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП "Водоканалсервис". Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело экс-чиновника направлено в суд.

Теги: взятка, глава, суд, прокуратура


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