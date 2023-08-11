11 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В Белоруссии может появиться вторая АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране может появиться вторая АЭС.

"У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке", - цитирует РИА Новости Лукашенко.

Напомним, уже функционирующая в стране БелАЭС - первая атомная электростанция в Белоруссии, типа АЭС-2006. Расположена у северо-западной границы Белоруссии, в агрогородке Ворняны в 18 км от города Островец Гродненской области, в 40 км от столицы Литвы — Вильнюса.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, АЭС


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