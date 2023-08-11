В Белоруссии может появиться вторая АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране может появиться вторая АЭС.

"У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке", - цитирует РИА Новости Лукашенко.

Напомним, уже функционирующая в стране БелАЭС - первая атомная электростанция в Белоруссии, типа АЭС-2006. Расположена у северо-западной границы Белоруссии, в агрогородке Ворняны в 18 км от города Островец Гродненской области, в 40 км от столицы Литвы — Вильнюса.