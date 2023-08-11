Станция "Луна-25" в штатном режиме улетает от Земли - Роскосмос

Российская автоматическая станция "Луна-25" продолжает полет к спутнику Земли.

"По полученной телеметрической информации служебные и бортовые системы "Луны-25" функционируют штатно. Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Первая в истории современной России лунная станция была выведена на орбиту сегодня ракетой-носителем "Союз". Старт состоялся с космодрома "Восточный". На траекторию перелета к Луне станцию вывел разгонный блок "Фрегат".

Ожидается, что 16 августа станция выйдет на окололунную орбиту высотой 100 км, 21 августа состоится прилунение аппарата в районе кратера Богуславский на южном полюсе Луны. Одной из основных задач станции будет поиск воды. Если ее удастся обнаружить, будет открыт потенциал для строительства лунной базы.