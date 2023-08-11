В Прикамье за два дня в реках утонули сразу трое детей

В Пермском крае следователями проводятся проверки по факту гибели детей на водоемах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

За два дня в водоемах Прикамья утонули сразу трое детей: 17, 12 и 14 лет. Трагедии произошли 9 и 10 августа, в реках Кама, Очер и Колва. По данным фактам следователи проводят доследственные проверки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств несчастных случаев. По результатам проверок следователями будут приняты законные и обоснованные решения. В СКР призывают не оставлять детей одних на водоемах.



