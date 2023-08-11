В Челябинской области учителя подозревают в сексуальном насилии над ребенком

В Челябинской области учителя русского языка и литературы подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

По версии следствия, 9 августа рядом с деревней Касарги подозреваемый посадил к себе в машину восьмилетнюю девочку, отвез к кладбищу и совершил с ней действия сексуального характера, сообщает telegram-канал Baza. После этого он ее отпустил. Сам мужчину вину не признает. По его словам, он думал, что девочка заблудилась и хотел ей помочь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина заключен под стражу на два месяца. По версии следствия, 9 августа обвиняемый вблизи деревни Касарги Сосновского района совершил преступление против половой неприкосновенности девочки.