11 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

ЦБ не исключает раскручивание инфляции до 13% в следующем году

ЦБ опубликовал свое руководство к действию на период до 2026 года – основные направления кредитно-денежной политики, которых собирается придерживаться.

В документе содержатся три сценария – базовый, негативный и шоковый – развития экономической ситуации в стране. В базовом прогнозе новых "шоков" не предвидится, в негативном появляются новые санкции и "процессы деглобализации", а в шоковом добавляется еще и рецессия в ведущих экономиках мира.

Базовый сценарий предполагает, что в текущем году инфляция не поднимется выше 6,5%, а в следующие три года удержится в пределах 4%. ВВП в период до 2026 года в этом сценарии будет расти в пределах от 0,5% до 2,5%. Ключевая же ставка может подняться до 9,5% в 2024 году и снизиться до 5,5-6,5% к 2026 году.

В негативном сценарии происходит "усиление фрагментации". Под этим термином Центробанк подразумевает дальнейшее разделение мира на блоковое противостояние. "Инфляция в случае реализации этого сценария в 2024 году вновь умеренно вырастет — до 5–7%. Для возвращения инфляции к цели Банк России будет вынужден проводить более жесткую ДКП в 2024–2025 годах по сравнению с базовым сценарием", - прогнозируют в ЦБ.

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В шоковом или рисковом прогнозе предусмотрен мировой кризис, "сопоставимый по масштабу с кризисом 2007–2008 годов". "Для российской экономики возможно дальнейшее усиление санкционного давления. На фоне рецессии в крупнейших экономиках мировой спрос упадет. Цены на нефть существенно снизятся", - говорится в документе.

В этом сценарии российская экономика будет не расти, а сокращаться, причем еще два года. И только к 2026 году она перейдет к восстановительному росту в 2-3%.

"Инфляция в случае реализации рискового сценария в 2024 году вырастет до 11–13% из-за усиления шоков предложения и ослабления рубля. Для предотвращения раскручивания инфляционной спирали Банк России будет вынужден существенно ужесточить ДКП. Ключевая ставка в среднем в 2024 году составит 12,5–13,5% годовых. В 2025 году для ограничения инфляционных рисков и обеспечения возвращения инфляции к цели Банк России будет также проводить более жесткую ДКП, чем в базовом сценарии", - обещают в ЦБ.

Теги: центральный банк, прогноз, инфляция, ключевая ставка, ввп


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