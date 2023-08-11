11 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 80% за месяц

Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире выросло на 80% за один месяц, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, в период с 10 июля по 6 августа коронавирусной инфекцией заразились около 1,5 млн человек. Еще более 2,5 тыс. умерли.

Отмечается, что количество летальных исходов уменьшилось на 57%, передает ТАСС.

Ранее ВОЗ сообщила, что в мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5. В настоящее время он выявлен в 51 стране, особо активен в Великобритании и Индии.

В России новый вариант коронавируса "Эрис" не получил широкого распространения, заявили в Роспотребнадзоре. При этом ведомство отмечает, что риски осложнения эпидситуации есть, так как "Эрис" способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.

Теги: COVID-19, ВОЗ


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