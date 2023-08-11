Всемирный банк заморозил финансирование Уганды из-за антисодомского закона

Всемирный банк заявил, что новый закон о нелегальности половых извращений и их пропаганды в корне противоречит ценностям этой организации.

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В ответ официальные лица Уганды обличили ВБ в лицемерии. Министр иностранных дел Генри Окелло Орием обвинил Запад в чтении нотаций под угрозой наказания. Никакого преследования содомитов при оказании каких-либо услуг нет, в частную жизнь никто не вмешивается.

"Закон не запрещает любому лицу обращаться за медицинскими услугами в медицинское учреждение или больницу. Кроме того, все услуги должны предоставляться таким образом, чтобы обеспечить безопасность, неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность всех клиентов”, - написал генеральный директор служб здравоохранения Генри Мвебеса.

Министерство здравоохранения Уганды получает финансирование от западных стран во главе с США, которые также пригрозили прекратить оказание помощи, включая программу Чрезвычайного фонда президента для борьбы со СПИДом, который приостановил встречи с официальными лицами правительства Уганды.

Как отметил Окелло Орием, Запад почему-то не обеспокоен тем, что содомитов просто казнят в некоторых мусульманских странах, лояльных Западу.