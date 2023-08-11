11 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге СК проверит подростков, угрожавших женщине с детьми

В Екатеринбурге Следственный комитет разбирается в инциденте с участием подростков и женщины с детьми.

Ранее стало известно, что вечером 10 августа во дворе дома по улице Шишимской в столице Урала толпа подростков пристала к матери, которая возвращалась домой с детьми. По словам очевидцев, конфликт якобы начался из-за внешнего вида женщины. Сообщалось, что подростки ей всячески угрожали.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по данному факту начата проверка. Сейчас устанавливаются участники конфликта и возможные очевидцы происшествия. Отдельно следователи СКР изучат характеризующие материалы в отношении данных подростков. В ведомстве заверили, что выяснят все причины и условия, которые способствовали инциденту.

Напомним, ранее в Екатеринбурге 16-летний подросток сознался в убийстве девушки. Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России.

Теги: СК, подростки, угрозы, проверка, Екатеринбург


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