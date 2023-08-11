Путин и Лукашенко провели переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил – он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС", - цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе telegram-канал "Пул первого".

Напомним, ранее стало известно, что в 2024 г. Россия организует Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге.