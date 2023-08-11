11 Августа 2023
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Фото:ГУ МЧС России по Иркутской области

В Приморье эвакуируют жителей подтопленных территорий, введен режим ЧС

Уже в восьми районах Приморского края введен режим ЧС из-за наводнения.

Наиболее сложная обстановка в Уссурийске, Михайловском и Надеждинском районах, Октябрьском и Хасанском округах, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

"Идёт эвакуация жителей, везде развёрнуты пункты временного размещения. Налажена доставка воды и хлеба", - добавил глава края.

Ранее было перекрыто движение на 547-м километре федеральной трассы Хабаровск – Владивосток – там дорожное полотно снес водяной поток.

Наводнения в регионе связаны с приходом тайфуна Ханун. За три дня в Приморье ожидается выпадение 110% месячной нормы осадков.

Теги: приморье, чс, олег кожемяко, эвакуация, наводнение


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