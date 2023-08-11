11 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

VK перерегистрируется с территории Британии в Россию

VK приняла решение о перерегистрации с Виргинских островов, принадлежащих Британии, в Россию. Также компания уйдет с Лондонской биржи и появится на Московской, говорится в пресс-релизе.

VK Company Limited продолжит деятельность в РФ в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) в соответствии с российским законодательством. После государственной регистрации в РФ VK станет "ВК" (МКПАО "ВК") c местом нахождения в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Членами Совета директоров МКПАО "ВК" остаются текущие члены Совета директоров VK Company Limited.

По последним данным, Telegram обогнал "ВКонтакте" по среднесуточной аудитории. В июле в Telegram ежедневно заходило в среднем 54,3 млн человек, а в ВК — 52,6 млн. Хотя по месячному охвату "ВКонтакте" пока опережает Telegram (87,6 млн пользователей против 81,2 млн).

Теги: Британия, Россия, ВКонтакте


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