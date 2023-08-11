Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 не раньше, чем через год

Первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета, сообщает Washington Post со ссылкой на украинские источники.

Поясняется, что пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы языка.

По информации газеты, шесть пилотов, которые пройдут первый этап обучения, составляют половину авиационной эскадрильи. Два пилота находятся в запасе.

Ранее СМИ сообщали, что план обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 до сих пор не согласован, из-за этого получение Киевом самолетов задерживается. Вашингтону и его союзникам предстоит решить, где именно будут проходить подготовку украинские летчики.

В июне украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что страны НАТО передадут Киеву F-16 не раньше начала 2024 года.