В Магнитогорске пожаловались на выставку енотов в жилом доме

В Магнитогорске местная жительница пожаловалась на выставку енотов, которая размещается на первом этаже жилого многоквартирного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"Хижина енота" располагается в нежилом помещении на первом этаже дома. В ней проживает четыре енота. Как рассказала собственница, любой житель города может в "Хижине" близко пообщаться и поиграть с енотами.

При этом женщина нарушила ветеринарное законодательство, которое запрещает размещать подобные учреждения в жилом доме. Кроме того, законом запрещено предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными. Женщине было объявлено предостережение.