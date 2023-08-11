11 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

В Магнитогорске пожаловались на выставку енотов в жилом доме

В Магнитогорске местная жительница пожаловалась на выставку енотов, которая размещается на первом этаже жилого многоквартирного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"Хижина енота" располагается в нежилом помещении на первом этаже дома. В ней проживает четыре енота. Как рассказала собственница, любой житель города может в "Хижине" близко пообщаться и поиграть с енотами.

При этом женщина нарушила ветеринарное законодательство, которое запрещает размещать подобные учреждения в жилом доме. Кроме того, законом запрещено предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными. Женщине было объявлено предостережение.

Теги: енот, выставка,


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